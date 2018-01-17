Екатеринбуржцы увидят пейзажи УзбекистанаСегодня в 15:28
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Кисти известных пленэристов.
В Екатеринбурге открылась выставка известных пленэристов Узбекистана - членов академии художников страны Дилором Мамедовой и Дилмурода Юлдашева. Экспозиция из 60 полотен расположилась на площадке Центра развития дизайна УрГАХУ и будет работать до 11 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области
Проект дал старт развитию новых совместных творческих проектов российских и узбекских авторов, а также стал важным звеном в налаживании многостороннего партнерства Среднего Урала и Республики.
По словам Дилором Мамедовой, она хотела донести до россиян колорит своей страны в узбекских пейзажах. Обилие солнца в работах художницы отражает ее состояние души.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отметил, что сейчас регион по поручению губернатора работает над расширением контактов с Узбекистаном. В частности, на уральском рынке увеличилась доля узбекской сельскохозяйственной продукции, вырос свердловский экспорт в страну. Кроме того, запланирована поездка деловой миссии в Республику, а также ведутся работы по открытию в Екатеринбурге генконсульства Узбекистана.
"У нас высокий потенциал в сфере экономики – это хорошо демонстрирует растущий товарооборот, интерес представляют и кооперационные проекты. В частности, мы предложили узбекским партнерам участие в реализации проекта распределительного центра "Кольцовский", – заметил Козлов.
Министр также заявил, что по части гуманитарных контактов сотрудничеству способствуют человеческие отношения, общая историческая память и добрые традиции в сфере образования.
"Художественная выставка – это еще одно важное звено в общении, без сомнения, правительство области будет поддерживать подобные проекты", – сказал глава министерства.
Стоит отметить, что летом 2018 года художники планируют вернуться в Екатеринбург для участия в международном арт-фестивале "Со-Творение" имени Леонарда Туржанского.
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