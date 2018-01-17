Для пешеходов ограничений не будет.

В Екатеринбурге в дни матчей чемпионата мира по футболу (14,15, 21 и 27 июня) ряд крупных парковок будет недоступен для автомобилистов. Закроют стоянки на Площади 1905 года и ТЦ "Алатырь", ограничат количество машинно-мест в ТРЦ "Гринвич", а также запретят оставлять машины на участке улицы 8 Марта – от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Об этом "Уралинформбюро" рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий мэрии Анна Байчибаева.

Она подчеркнула, что для пешеходов "Алатырь" будет доступен: "Торговый центр оказался в закрываемом на дни чемпионата периметре улиц. Сам торговый центр в это время работать будет. Закрыт будет только въезд на парковку".

Однако владельцам предприятий, магазинов и кафе, находящимся внутри периметра улиц Токарей - Московская -ВИЗ-бульвар – Гурзуфская, рекомендовано сделать выходными 14, 15, 21 и 27 июня. Проезд на авто для сотрудников и посетителей этих заведений предусмотрен не будет. Пускать в "квадрат" будут только жильцов домов по аккредитации.

Что касается пешеходов, то во время матчей турнира никаких перекрытий для них не будет. "Ограждения, если и будут, то будут ставиться по границе дорожно-уличной сети", - отметила чиновница.

Доступен закрытый периметр улиц останется и для экстренных служб.

Также в дни матчей ЧМ-2018 изменится схема движения общественного транспорта в центре города. "Все схемы движения общественного транспорта на этот период будут размещены на сайте, жители смогут с ними ознакомиться", - отметила она.