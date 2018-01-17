Если оргкомитет договорится с перевозчиками.

Для удобства гостей ЧМ-2018 по футболу города, принимающие игры мундиаля, могут связать прямыми авиарейсами. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин в кулуарах Гайдаровского форума, передает "Уралинформбюро".

"Мы ведем дискуссию с авиакомпаниями, чтобы стимулировать прямые рейсы, но этот механизм должен быть рыночным. Нет смысла просить ставить пустые самолеты, которые не имеют шансов заполниться. Если поддержать какую-то команду приедут 30 болельщиков, то и смысла нет увеличивать воздушное сообщение, тем более что есть железнодорожное, которое работает прекрасно. Когда пройдет анализ, тогда можно будет понять совместно с транспортной дирекцией, Минтрансом и авиакомпаниями, дополнительные рейсы можно поставить вне обычного расписания", - цитирует Сорокина "Интерфакс".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. "Напрямую" улететь из уральской столицы, где пройдут четыре игры группового этапа, нельзя только в Волгоград и Саранск.