В области – 93 тысячи.

В Екатеринбурге 28 478 горожан живут с вирусом иммунодефицита человека. В Свердловской области инфицированы 93 494 человека. Такие данные приводит сайт "ВИЧ-инфекция, СПИД, ЗППП".

Цифры отличаются от официальной статистики. Как ранее сообщали "Уралинформбюро" в свердловском СПИД-центре, в городе носителями вируса являются 23 тысячи человек. В области "официальных" ВИЧ-инфицированных – 73 тысячи.

В любом случае, на Среднем Урале больных больше, чем в других регионах России. Кроме того, в Свердловской области заражены 2% беременных женщин. За 10 месяцев 2017 года в регионе выявлено 5 546 новых случаев заражения ВИЧ. 1 347 из них приходятся на столицу Урала.

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