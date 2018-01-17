С февраля.

В столице Урала с 1 февраля улица Крылова - от Анри Барбюса до Ключевской - станет двусторонней. Схема движения изменится на полгода, рассказала "Уралинформбюро" председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

Решение принято из-за закрытия на этот период участков по Ключевской (от улицы Мельникова до Пирогова) и Пирогова (от улицы Анри Барбюса до Ключевской) для монтажа временной инфраструктуры Центрального стадиона.

"Одностороннее движение на этом участке на время перекрытий не позволяло местным жителям проехать к своим домам. Поэтому при согласовании графика перекрытий мы сразу изменили схему движения на этом участке",- пояснила Байчибаева.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В уральской столице 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.