И обзаведется оркестром.

Реконструкция кинотеатра "Колизей" начнется в феврале 2018 года. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" директор кинотеатра "Салют" Сергей Федяков.

"Разыгран конкурс на проектирование, в феврале получим проект и начнем внутренние работы. Реставрация фасадов продлится до мая, а летом кинотеатр заработает в полном формате", — заверил он.

По словам руководителя "Салюта" (в ведение которого прошлой осенью перешел и "Колизей"), фасад кинотеатра будет восстановлен по историческим аналогам. В частности, будут вскрыты ранее заделанные оконные проемы и демонтирована наружная реклама.

Отдельное внимание будет уделено обустройству интерьеров. "Трудно приспособить старинный объект к современным технологиям бизнеса, но мы стараемся, потому и проектирование немного затянулось", — пояснил Федяков.

Следует отметить, что после реконструкции "Колизей" превратится в своего рода элитарный киноклуб. Репертуарная политика будет ориентирована на некоммерческое кино, эксклюзивные показы фильмов (в том числе и арт-хауса) и организацию творческих встреч с режиссерами.

Главными "фишками" обновленного "Колизея" станут полное отсутствие попкорна в кинозале и "живой" оркестр, который будет выступать перед сеансами в холле кинотеатра. Часть площадок будет отдана под услуги общепита.

Кинотеатр "Колизей" — старейший кинотеатр Екатеринбурга, внесенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Первый киносеанс в его стенах был организован в 1896 году. Само же здание было построено в середине XIX века по проекту архитектора Карла Турского. Изначально в нем располагался первый городской театр.

В августе 2017 году "Колизей" был закрыт на ремонт. А в декабре руководство кинотеатра "Салют" объявило конкурс дизайн-проектов внутренних помещений "Колизея". Стартовая стоимость конкурса составила 965,5 тысячи рублей. Аукцион состоялся еще 12 января, однако на портале госзакупок никакой информации о победителе нет.

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