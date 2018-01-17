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Обновленная Lada Granta попала в объективСегодня в 18:13

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Пока в камуфляже.

Модернизированная версия Lada Granta - Granta FL вышла на дорожные испытания. Снимки закамуфлированного рестайлингового автомобиля опубликовал rusautomobile, передает "Уралинформбюро".

На кадрах заметно, что у малолитражки изменен багажник, а передняя часть приближена к контурам "старшей сестры" Lada Vesta. Предположительно, переделают и приборную панель.

Рестайлинг Lada Granta обещает быть главным событием-2018 для "АвтоВАЗа". Впервые новинка "выйдет в свет" на Московском международном автосалоне. Ее серийное производство стартует к концу лета.

Стоит отметить, что начало выпуска Granta FL совместят переименованием "Калины" в "Гранту", а значит, у модернизированной версии последней будут кузова седан, хэтчбек, лифтбек и универсал.

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