Для экономии.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков провел совещание с региональными производителями медтехники и лекарственных средств. Ведомство стремиться повысить активность предприятий в аукционах, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

Отечественная медтехника составляет 64% от всей техники, приобретенной министерством с 2014 по 2017 годы. Техника свердловского производства – лишь 16% от общего количества.

В рамках программы по развитию здравоохранения ведомство стремится снизить стоимость лекарств за счет закупок у российских производителей. В 2017 году этот показатель составил 79% от общего объема закупа препаратов

Для удобства местных производителей ведомство "подгоняет" под них условия аукционов: включает в них формы выпуска и дозировки, выпускаемые российскими предприятиями. Отдельные аукционы проводятся по международным непатентованным наименованиям лекарств.

Министр предложил создать единое техническое задание, которое позволит медикам формулировать потребности, а производителям без труда участвовать в конкурсах. Для знакомства с товарами свердловских предприятий минздрав организует выезды специалистов на производства.