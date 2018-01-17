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Аномальные морозы запрут школяров Южного Урала по домамСегодня в 18:48

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Занятия могут отменить.

17-22 января в южных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров опустятся до минус 33 градусов. Это ниже климатической нормы на семь градусов и более, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

ГУ МЧС РФ по Челябинской области напоминает населению, что в морозы повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, пожаров в жилом секторе, ДТП, а также общего переохлаждения и обморожения.

Для учащихся младших и средних классах могут отменить занятия. Учащиеся 1-4 классов вправе не ходить в школу при 25 градусах ниже нуля с ветром и 27 градусах ниже нуля без ветра. Учащимся 5-9 классов прогул не засчитают при 28-30-градусных морозах.

Стоит отметить, что погода во всю "капризничает" на Урале. 15 января в Салехарде стояла аномальная для этого времени "жара" - термометры показывали плюс 3 градуса.

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