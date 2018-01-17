Во благо оленей.

В Стране восходящего солнца прошло испытание поезда, транслирующего запись лая собак и фырканья оленей. Об этом сообщает японское агентство Asahi.

Так железнодорожники стараются отпугнуть диких животных, которые регулярно выходят на пути и гибнут. В 2016 году из-за столкновений с оленями отменили или задержали 613 поездов. Во время теста "гавкающего" поезда количество инцидентов с оленями сократилось на 45%.

Весь секрет в особых звуках: олени предупреждают друг друга об опасности, издавая короткие фыркающие звуки. Это "предупреждение" и транслировалось. Но специалисты "усилили" звуки лаем охотничьих псов, передает "Уралинформбюро".