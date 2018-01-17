Езда по ним опасна для жизни.

С 20.00 17 января 2018 года в Реже будет запрещен проезд автобусов по улицам Спортивная и Краснофлотцев. Ограничения коснутся маршрутов №№1, 2, 2а, 3, 5а, 8, 11 и 15.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, причиной для этого послужило неудовлетворительное содержание дорог обслуживающей организацией. Проезжая часть своевременно не обрабатывается противогололедными материалами, а снежные валы по ее краям не убираются.

В отношении должностного лица составлен административный материал по ст.12.34 КоАП РФ, вынесено определение о возбуждении дела против собственника дороги.

С начала года автоинспекторами Режевского района выдано 29 предписаний на устранение недостатков, в том числе шесть в ходе сегодняшней проверки.