×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Реже две улицы закрыли для автобусовСегодня в 18:33

  • Текст

Езда по ним опасна для жизни.

С 20.00 17 января 2018 года в Реже будет запрещен проезд автобусов по улицам Спортивная и Краснофлотцев. Ограничения коснутся маршрутов №№1, 2, 2а, 3, 5а, 8, 11 и 15.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, причиной для этого послужило неудовлетворительное содержание дорог обслуживающей организацией. Проезжая часть своевременно не обрабатывается противогололедными материалами, а снежные валы по ее краям не убираются.

В отношении должностного лица составлен административный материал по ст.12.34 КоАП РФ, вынесено определение о возбуждении дела против собственника дороги.

С начала года автоинспекторами Режевского района выдано 29 предписаний на устранение недостатков, в том числе шесть в ходе сегодняшней проверки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×