Из-за забастовки сотрудников аэропортов.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 6 рейсов в Рим, Милан, Венецию, запланированных на 19 января. Также не будет соответствующих обратных рейсов. Причина тому - объявленная в Италии национальная забастовка компаний по наземному обслуживанию самолетов, которая продлится сутки, передает "Уралинформбюро".

Еще у нескольких рейсов авиакомпании, назначенных на ту же дату, изменены сроки вылета в Милан и Рим.

"Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - сообщается на сайте авиакомпании.