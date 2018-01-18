С начала 2018 года.

В Оренбургской области семеро человек, в том числе трое детей, погибли, отравившись угарным газом. Тела трех мужчин, женщины и трех ее дочерей 5, 6 и 16 лет были обнаружены 1 января.

"Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение", - сообщается на сайте регионального следственного комитета.

При схожих обстоятельствах в селе Петропавловское Курганской области погибли пять человек. По данным зауральского СУ СКР, среди них был и 10-летний мальчик. По одной из версий, владельцы частного дома вмешались в работу автоматики настенного газового котла, из-за чего комнаты быстро наполнились окисью углерода.

На Южном Урале угарным газом отравились мать и дочь. Четырехлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. По словам специалистов АО "Газпром газораспределение Челябинск", в двухквартирном жилом доме эксплуатировался проточный газовый водонагреватель с неисправной автоматикой безопасности при отсутствии тяги в дымоходе. Кроме того, владельцы жилья не заключали договор на техническое обслуживание газового оборудования.

В Астрахани останки двух влюбленных, погибших от отравления угарным газом, нашли спустя 10 дней после смерти. После новогодних праздников мать не могла дозвониться до сына. Пенсионерка попросила соседа взломать дверь в квартиру, где и обнаружила тела в постели. По некоторым данным, трагедия произошла из-за того, что хозяева оставили заслонку печи прикрытой, угарный газ заполнил помещения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС", потребители газа должны быть особо бдительными. Чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать следующие правила безопасности.

Проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы.

Не забывать открывать форточку во время использования газового прибора. Для обеспечения работоспособности вентиляции необходимо не только обеспечить исправность дымохода и вентканала, но и приток воздуха в помещение. Пластиковые окна и сейф-двери полностью перекрывают приток воздуха в квартиры, создавая эффект "газовой камеры". Специалисты ВДПО советуют устанавливать на пластиковые окна приточные клапаны.

Не стоит пытаться починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы должны выполнять только работники специализированной организации!

Категорически запрещено вмешиваться в автоматику безопасности оборудования. Если газовый водонагреватель или котел автоматически отключаются, пользоваться таким прибором запрещено.

Перед пользованием газифицированной печью нужно проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически необходимо очищать "карман" дымохода.

Жителям частных домов в зимнее время особенно важно следить за тягой в дымоходах и не допускать обмерзания оголовков во избежание отравлений угарным газом.

Следует отметить, что проверка дымоходов и вентканалов должна проводиться не реже 3 раз в год, а техобслуживание газового оборудования ежегодно. При запахе газа или аварийной ситуации необходимо звонить "104" или "04" (со стационарного телефона). Аварийно-диспетчерская служба АО "ГАЗЭКС" работает круглосуточно.