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ГИБДД готовится изменить экзаменационные билеты для водителейСегодня в 09:30

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Здоровья ради.

Госавтоинспекция может внести правки в билеты для будущих водителей. Предполагаемые изменения сейчас находятся на рассмотрении ведомства. Ранее Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) и НИИ Минздрава РФ нашли ошибки в 14 билетах. Погрешности касались вопросов об оказании первой помощи, пишут "Известия".

Например, при открытом переломе, согласно билетам, правильно будет наложить жгут. В действительности же лучше ограничиться давящей повязкой. Также в текстах билетов перепутаны термины "искусственное дыхание" и "искусственная вентиляция легких". Правки уже одобрили в Минздраве России.

Осенью 2017 года МААШ также предлагала внести изменения в билеты. Тогда в Госавтоинспекции замечания обещали принять во внимания и учесть. Но изменений не произошло. По оценкам экспертов, четверть погибших в ДТП могли выжить при оказании правильной первой помощи, однако лишь 10% водителей владеют нужными навыками.

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