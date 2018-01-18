Здоровья ради.

Госавтоинспекция может внести правки в билеты для будущих водителей. Предполагаемые изменения сейчас находятся на рассмотрении ведомства. Ранее Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) и НИИ Минздрава РФ нашли ошибки в 14 билетах. Погрешности касались вопросов об оказании первой помощи, пишут "Известия".

Например, при открытом переломе, согласно билетам, правильно будет наложить жгут. В действительности же лучше ограничиться давящей повязкой. Также в текстах билетов перепутаны термины "искусственное дыхание" и "искусственная вентиляция легких". Правки уже одобрили в Минздраве России.

Осенью 2017 года МААШ также предлагала внести изменения в билеты. Тогда в Госавтоинспекции замечания обещали принять во внимания и учесть. Но изменений не произошло. По оценкам экспертов, четверть погибших в ДТП могли выжить при оказании правильной первой помощи, однако лишь 10% водителей владеют нужными навыками.