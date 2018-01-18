К юбилею города.

Мэрия уральской столицы приоткрыла завесу тайны над проектом реконструкции сквера у Оперного театра. На официальном сайте администрации опубликованы эскизы проекта, разработанного проектным бюро "Архитек", сообщает "Уралинформбюро".

Согласно задумке проектировщиков, на территории сквера появится новый (точнее, реконструированный) фонтан, опоясанный амфитеатром, несколько ротонд в классическом стиле (у входа в театр и со стороны улицы Красноармейской) и сеть освещенных пешеходных дорожек. Дорожки при этом предполагается выложить разноцветной гранитной плиткой, а по обочинам установить малые архитектурные формы. А по периметру будет обустроено несколько гостевых автопарковок.



Сквер у Оперного театра украсят светящиеся ротонды... Фото: екатеринбург.рф.

Проект реконструкции площадки у Оперного театра в декабре 2017 года стал одним из победителей народного голосования по территориям перспективного развития и благоустройства. Голосование стартовало в ноябре 2017-го. В конкурсе участвовали 44 значимые городские территории, в том числе набережная Верх-Исетского пруда, участок набережной Исети от Куйбышева до парка Маяковского, площадь 1905 года, площадь Обороны, Вознесенская горка, несколько парков и скверов.



... и реконструированный фонтан. Фото: екатеринбург.рф.

В итоге было выбрано шесть значимых городских площадок. Среди них сквер у Оперного театра, набережная реки Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку и от улицы Куйбышева до ЦПКиО, сквер Попова, парк "Зеленая роща" и парк имени ХХII Партсъезда.

"Апгрейд" городских территорий будет вестись в рамках реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды", который предусматривает выделение на эти работы более 20 миллиардов рублей. Работы по благоустройству общественных пространств будут выполняться муниципалитетом в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга в период с 2018 по 2022 годы, сообщает пресс-служба мэрии.

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