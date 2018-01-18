И это не бриллианты.

Лучший подарок для современных девушек вовсе не бриллианты, а оборудование для майнинга. Об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, передает "Уралинформбюро".

По его словам, ценности поколения Z сильно отличаются от тех, что были раньше. "Если раньше бриллианты были лучшими друзьями девушек, то сейчас новый смартфон - это лучший подарок на обручение или другое мероприятие такого рода. Новое поколение выбирает не бриллианты и не Pepsi, а что-то совсем новое и интересное. Я знаю, что лучший подарок для подростка это сейчас не смартфон, а криптовалютная ферма", - сказал чиновник.

Он также напомнил, что занимается алмазно-бриллиантовым комплексом и подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы "девочкам все-таки больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы".