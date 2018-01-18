В дополнение к медиаторам.

Найти подходящий способ решения спора россиянам помогут судебные примирители. С предложением о введении нового института выступил Верховный суд РФ. Соответствующий законопроект пленум ВС планирует обсудить 18 января 2018 года, пишут "Известия".

Предполагается, что примирительные процедуры будут возможны на любой стадии процесса и по любым делам, кроме уголовных и об административных правонарушениях, передает "Уралинформбюро".

На должность "миротворца", списки которых будет утверждать ВС, а также президиумы областных судов, смогут претендовать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда с высшим юридическим образованием. В их обязанности будет входить помощь в нахождении компромисса, ведение переговоров со сторонами и изучение представленных ими документов.

Мотивировать участников спора к его мирному урегулированию намерены рублем. При заключении мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции вернут 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства - 50%, в ходе кассационного обжалования - 30%.

При этом на зарплату примирителей потребуются дополнительные средства из бюджета. Конкретный размер суммы в ВС РФ не называют.