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В российских судах появятся примирителиСегодня в 10:56

В дополнение к медиаторам.

Найти подходящий способ решения спора россиянам помогут судебные примирители. С предложением о введении нового института выступил Верховный суд РФ. Соответствующий законопроект пленум ВС планирует обсудить 18 января 2018 года, пишут "Известия".

Предполагается, что примирительные процедуры будут возможны на любой стадии процесса и по любым делам, кроме уголовных и об административных правонарушениях, передает "Уралинформбюро".

На должность "миротворца", списки которых будет утверждать ВС, а также президиумы областных судов, смогут претендовать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда с высшим юридическим образованием. В их обязанности будет входить помощь в нахождении компромисса, ведение переговоров со сторонами и изучение представленных ими документов.

Мотивировать участников спора к его мирному урегулированию намерены рублем. При заключении мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции вернут 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства - 50%, в ходе кассационного обжалования - 30%.

При этом на зарплату примирителей потребуются дополнительные средства из бюджета. Конкретный размер суммы в ВС РФ не называют.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
дурдомчик в юриспруденции Сегодня в 11:31

Гы.... а медиаторы тогда что будут делать? Дак судья вроде бы как сам и должен предусматривать такую возможность примирения между сторонами. Видимо, столько народу развелось с юридическим образованием, для которых уже никаких должностей юридических не хватает, что придумывают всякие дурные должности. Потом введут должности: "вещатель", чтобы судью избавить от необходимости на суде рот открывать; "записыватель", чтобы помогать секретарю суда успевать всё записывать; "оповещатель", чтобы народу в коридоре что-то говорить, типа "не ходи туда, ходи сюда, сиди смирно и жди очереди"; "бумагоизмельчитель", чтобы старые дела уничтожать, суя их в бумагорезку; "судебная швея", чтобы дела в папку сшивать. Ох... и это ещё не конец дурной фантазии деятелей того самого министерства юриспруденции, ещё чё-нить напрудят.

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