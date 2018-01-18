Чтобы разгрузить дороги.

В Кургане в ближайшие годы может появиться еще один автовокзал. С такой инициативой выступил департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Зауралья, передает "Уралинформбюро".

По данным ведомства, единственный в городе автовокзал, расположенный на площади имени Валерия Собанина, ежедневно принимает десятки рейсов с междугородних и межрегиональных маршрутов. Потоки транспорта и пассажиров перегружают центральные улицы города, в результате чего снижается безопасность и ухудшается экология.

Новый автовокзал или автостанция, построенные в Заозерном микрорайоне, могут в корне изменить сложившуюся ситуацию. Автобусы, следующие в Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и Казахстан, будут покидать Курган, не заезжая в центр, а пассажирам будет удобно добираться от него до аэропорта и больниц.

Чтобы инициатива чиновников была реализована, жителям необходимо поддержать ее на специальном портале "Инициативы Зауралья". Если за почин властей за три месяца проголосуют не менее 70% участников опроса, то власти займутся дальнейшей проработкой проекта.