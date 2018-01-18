Из-за многочисленных нарушений.

Работой ООО "Служба отлова безнадзорных животных" Нижнего Тагила заинтересовалась прокуратура. Накануне в пункте передержки в районе железнодорожной станции Сан-Донато, где содержатся пойманные на улицах псы, прошла проверка с участием сотрудников надзорного ведомства, ветврачей и чиновников мэрии.

Ревизию провели после многочисленных обращений горожан и сообщений в СМИ. В очередной раз внимание к деятельности службы отлова было привлечено после пожара, который произошел в пункте передержки в декабре прошлого года и унес жизнь сторожа.

Попасть в питомник проверяющим оказалось непросто - сотрудники оказали им сопротивление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инспекция, которой все-таки удалось прорваться на территорию, подтвердила - предприятие грубо нарушает закон

До конца 2017 года организация исполняла муниципальный контракт по отлову и содержанию животных. 17 января в питомнике в адских условиях содержались 13 собак. Среди выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства: отказ от проведения дезинфекции помещений и оборудования, автомобиля для перевозки псов, ветеринарного осмотра и вакцинации отловленных животных. На работу в службу нанимали сотрудников без специального образования, не проводили с ними обучения. Не уделялось внимание и безопасности кормов и воды для собак.

"Территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак. Отходы складируются навалом в кучи в одном из строений без вывоза специализированной организацией", - добавили в прокуратуре.

В ближайшее время руководство ООО "Служба отлова безнадзорных животных" должно предоставить в надзорное ведомство все необходимые документы. После их анализа будут приняты меры прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.

Стоит отметить, что на Среднем Урале вопрос отлова и содержания безнадзорных животных стоит довольно остро. Как ранее писало "Уралинформбюро", в некоторых муниципалитетах эту работу выполняют недобросовестные компании, обеспокоенные лишь получением максимальной прибыли.

Осенью прошлого года свердловское правительство приняло поправки в региональный закон о перераспределении по муниципалитетам бюджетных средств, которые направят на отлов и содержание бродячих животных. Планируется, что ужесточится контроль за расходованием денег, выделенных на эти цели, со стороны департамента ветеринарии и прокуратуры.

В конце декабря 2017 года стало известно, что МУП "Спецавтобаза" получит 32,5 миллиона рублей на отлов и содержание 4600 бродячих собак в Екатеринбурге. Несмотря на кажущуюся внушительность суммы, бюджетных денег явно не хватает. В столице Урала бесконтрольно работает множество частных передержек, часть из которых открылись явно не для помощи животным, а для получения быстрой прибыли.

Беспорядок в этой сфере нередко приводит к гибели животных, ответственности за которую никто не несет. Так, например, случилось в случае с хозяйкой "черной передержки" на Уктусской. В съемном доме девушки от голода умерли 18 собак и кошек, но правоохранители не нашли в ее действиях состава преступления.