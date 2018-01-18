Прокуратура устроит "собачью жизнь" тагильской службе отловаСегодня в 11:58
- Текст
Из-за многочисленных нарушений.
Работой ООО "Служба отлова безнадзорных животных" Нижнего Тагила заинтересовалась прокуратура. Накануне в пункте передержки в районе железнодорожной станции Сан-Донато, где содержатся пойманные на улицах псы, прошла проверка с участием сотрудников надзорного ведомства, ветврачей и чиновников мэрии.
Ревизию провели после многочисленных обращений горожан и сообщений в СМИ. В очередной раз внимание к деятельности службы отлова было привлечено после пожара, который произошел в пункте передержки в декабре прошлого года и унес жизнь сторожа.
Попасть в питомник проверяющим оказалось непросто - сотрудники оказали им сопротивление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры. Инспекция, которой все-таки удалось прорваться на территорию, подтвердила - предприятие грубо нарушает закон
До конца 2017 года организация исполняла муниципальный контракт по отлову и содержанию животных. 17 января в питомнике в адских условиях содержались 13 собак. Среди выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства: отказ от проведения дезинфекции помещений и оборудования, автомобиля для перевозки псов, ветеринарного осмотра и вакцинации отловленных животных. На работу в службу нанимали сотрудников без специального образования, не проводили с ними обучения. Не уделялось внимание и безопасности кормов и воды для собак.
"Территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак. Отходы складируются навалом в кучи в одном из строений без вывоза специализированной организацией", - добавили в прокуратуре.
В ближайшее время руководство ООО "Служба отлова безнадзорных животных" должно предоставить в надзорное ведомство все необходимые документы. После их анализа будут приняты меры прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.
Стоит отметить, что на Среднем Урале вопрос отлова и содержания безнадзорных животных стоит довольно остро. Как ранее писало "Уралинформбюро", в некоторых муниципалитетах эту работу выполняют недобросовестные компании, обеспокоенные лишь получением максимальной прибыли.
Осенью прошлого года свердловское правительство приняло поправки в региональный закон о перераспределении по муниципалитетам бюджетных средств, которые направят на отлов и содержание бродячих животных. Планируется, что ужесточится контроль за расходованием денег, выделенных на эти цели, со стороны департамента ветеринарии и прокуратуры.
В конце декабря 2017 года стало известно, что МУП "Спецавтобаза" получит 32,5 миллиона рублей на отлов и содержание 4600 бродячих собак в Екатеринбурге. Несмотря на кажущуюся внушительность суммы, бюджетных денег явно не хватает. В столице Урала бесконтрольно работает множество частных передержек, часть из которых открылись явно не для помощи животным, а для получения быстрой прибыли.
Беспорядок в этой сфере нередко приводит к гибели животных, ответственности за которую никто не несет. Так, например, случилось в случае с хозяйкой "черной передержки" на Уктусской. В съемном доме девушки от голода умерли 18 собак и кошек, но правоохранители не нашли в ее действиях состава преступления.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
Пострадавшие в резне в пермской школе получат 2,8 миллиона рублей
В качестве матпомощи.Сегодня в 19:28
Работники "Техмаша" требуют денег с Рапопорта
Прокуратура – контролирует.Сегодня в 19:01
В суде объяснили отказ вернуть пилотское выпускнику ЧЛУГА
Из Екатеринбурга.Сегодня в 18:27
Пьяный краснотурьинец до смерти забил жену
Вместе с товарищем.Сегодня в 18:21
В двух свердловских городах ограничили движение автобусов
Из-за "адских" дорог.Сегодня в 18:12
Председатель кооператива пайщиков "Бухты Квинс" попала под "уголовку"
Ее не уведомили об этом.Сегодня в 17:56
Воспитанница челябинской школы олимпийского резерва погибла в горах
Катаясь на лыжах.Сегодня в 17:27
Свердловский бюджет потратил миллиард на фонтаны
Набережные и парки.Сегодня в 17:21
Были мертвы и ограблены: новые версии гибели 52 узбеков в Казахстане
Озвучены в соцсетях.Сегодня в 17:17
Назначен новый командующий Уральским округом войск Росгвардии
Его представили губернатору.Сегодня в 17:11
На Праздник длинной колбасы помогут попасть "Уральские авиалинии"
С прямым рейсом из Екатеринбурга в Калининград.Сегодня в 17:02
На Южном Урале главбух управления культуры попалась на взятке
Особо крупнойСегодня в 16:52
Пермяк заколол приятеля ножницами
Убийство было нераскрытым несколько лет.Сегодня в 16:51
Джеку Воробью нашли место в группе Мэрилина Мэнсона
По старой памяти.Сегодня в 16:49
Свердловский избирком составил список участков для бомжей
И прочих граждан без прописки.
Главные новости
- Сегодня в 19:01В суде объяснили отказ вернуть пилотское выпускнику ЧЛУГА
- Сегодня в 18:12Председатель кооператива пайщиков "Бухты Квинс" попала под "уголовку"
- Сегодня в 17:21Были мертвы и ограблены: новые версии гибели 52 узбеков в Казахстане
- Сегодня в 16:49Свердловский избирком составил список участков для бомжей
- Сегодня в 15:00Ледовый городок Екатеринбурга не дождется Путина
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?