За первое полугодие.

Депутатские стипендии в первой половине текущего учебного года получили 55 школьников Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

"Сегодня вручал депутатские стипендии педагогам и ученикам в лицее имени Дягилева. Это последнее вручение по итогам первого учебного полугодия", - отметил 17 января народный избранник.

Помимо стипендий ученикам в течение полугодия вручались премии их преподавателям. Поощрены были 57 человек. Награждения прошли в 16 образовательных учреждениях.