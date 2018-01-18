Блеском металла и лепниной.

Пользователи сети обсуждают золотой туалет в Уральском экономическом университете. Фото уборной выложил в Facebook пользователь Lex Looter, передает "Уралинформбюро".

"Ректорский туалет в УрГЭУ-СИНХ в Екатеринбурге. Спасибо Якову Силину! Студенты-экономисты могут приобщиться к красоте и начать привыкать к богатству. Ну, если их туда пустят, конечно...", - подписал он снимки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

На них видно, что стены и двери туалета украшены лепниной, на подоконнике лежат подушки, а на зеркале написана цитата Софи Лорен: "Женщина, твёрдо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных".

"У ректоров СИНХа патологическая тяга к прекрасному. Не так давно этот же вуз прославил бывший теперь уже ректор Федоров со своим лексусом, отделанным деревом бубинга", - добавил Lex Looter.

Пользователи соцсети критически отнеслись к золотому туалету, высмеяв дешевую туалетную бумагу и унитаз. "Унитаз выпадает из темы) не хватило?)", - задалась вопросом Екатерина Франко.



Фото: Lex Looter / Facebook.com

Стоит напомнить, что в ноябре 2015 года УрГЭУ возглавил Яков Силин, ранее работавший руководителем администрации губернатора Свердловской области и зампредседателя правительства региона.