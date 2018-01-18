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Свердловские психологи получили 314 звонков от потенциальных самоубийцСегодня в 12:06

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И настроили их на позитив.

В 2017 году психологи Свердловского областного кризисного телефона доверия приняли более 5 000 звонков от жителей региона. При этом на треть по сравнению с предыдущим годом сократилось число справочных обращений, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Около четверти звонков на протяжении многих лет касаются отношений: любви, дружбы, семьи, общения с престарелыми родителями или чадами. Обращаться с "детскими" проблемами свердловчане стали чаще, отмечают специалисты.

Родители обеспокоены растущей зависимостью детей от Всемирной паутины, интересом школьников к подозрительным, с их точки зрения, ресурсам, внезапными переменами во взглядах, настроениях и поведении, отсутствием желания учиться. У психологов интересуются признаками компьютерной и интернет-зависимости, конкретными рецептами для выстраивания добрых, доверительных, здоровых отношений с детьми и подростками.

Чуть реже свердловчане просят помощи в борьбе с аффективными состояниями и внутриличностными конфликтами. В 2017-м пики пришлись на начало и конец года.

Снизилось количество обращений по проблемам в профессиональной сфере и зависимостям у взрослых.

До 314 за год сократилось число суицидально-окрашенных звонков. При этом абоненты были настроены на преодоление трудностей и позитивные изменения.

Обращаться за бесплатной консультацией психологов жители Свердловской области могут круглосуточно по телефонам: 8-800-300-11-00 (для взрослых) и 8-800-300-83-83 (для детей и их родителей).

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