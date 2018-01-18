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"Уральские авиалинии" доставят тюменских бизнесменов в МосквуСегодня в 15:01

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И обратно.

С 18 февраля 2018 года "Уральские авиалинии" открывают регулярный рейс Москва - Тюмень - Москва. Самолет в столицу России будет отправляться ежедневно в 8.00 (прибытие в 9.00). Это позволит бизнесменам путешествовать без потери времени.

Вернуться обратно можно вечерним рейсом, намеченным на 23.00 (прилет в Тюмень в 3.35). Таким образом, после деловой встречи останется время на экскурсию, поход в театр, ресторан, кафе или прогулку по Старому Арбату.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, билеты по выгодной цене (от 2 790 рублей) можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассе.

Стоит отметить, что стыковки из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России, СНГ и дальнего зарубежья позволят тюменцам комбинировать свой отдых или деловые поездки.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год услугами компании воспользовались более 8 миллионов. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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