Все - ради газа.

В "нехорошей квартире" на Малышева, 116 в Екатеринбурге 18 января многолюдно и суетно. Несколько коммунальщиков под присмотром чиновников и участкового полиции убираются в жилище местной "Плюшкиной". К дому подогнали КамАЗ и трактор, рассказал "Уралинформбюро" представитель администрации Октябрьского района Екатеринбурга.

Уборку затеяли по требованию газовиков. Специалисты АО "Екатеринбурггаз" 1,5 года не могли попасть в квартиру женщины, страдающей синдромом Диогена. Из-за невозможности проверить газовое оборудования, без голубого топлива все это время жили все соседи "Плюшкиной" по стояку.

15 января сотрудники Екатеринбурггаза с помощью полиции и судебных приставов все-таки попали в ее жилище. Однако проверить газовое оборудование не смогли: квартира завалена горами мусора, стены усыпаны насекомыми, а из недр жилища лаяли псы. Газовики решили, что работа сварочным аппаратом в таких условиях приведет к пожару.

Основная цель сегодняшней зачистки - вернуть газ в квартиры добросовестных потребителей. В администрации района рассчитывают, что сделать это удастся уже 18 января.



Ранее по теме:

"Плюшкина" на полтора года лишила екатеринбургскую многоэтажку газа