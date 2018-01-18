После пермской бойни.

В Свердловской области будут усилены меры по обеспечению безопасности детей. Соответствующее распоряжение 18 января дал правительству региона губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

"Где бы они (дети – прим. ред.) ни находились - в семье, в школе, в досуговом центре, на улице, в транспорте - везде, в любой ситуации безопасность детей является для нас задачей номер один. Недавние трагические события в Перми еще раз показали необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей", - сказал Куйвашев.

Он поручил региональному министру общественной безопасности и всем профильным членам правительства оперативно подготовить предложения по этому вопросу и представить на рассмотрение.

Кроме того, губернатор напомнил про задачу по укреплению института семьи и защиты детства, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы региона, в 2018 году для Свердловской области предусмотрены субвенции почти в 500 миллионов рублей – они направлены на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка.

Федеральные меры поддержки семей на Среднем Урале дополнены региональным материнским капиталом. Областные власти расширяют возможности использования этих средств. Если до конца 2017-го воспользоваться деньгами можно было по восьми направлениям, то с 2018 года введено дополнительное: средствами маткапитала можно оплатить подключение домов к газовым сетям.

Особое внимание Евгений Куйвашев призвал уделить вопросам социального сиротства. По его словам, за последние десять лет число сирот в детдомах сократилось более чем на четверть, а количество самих детдомов и интернатов – со 137 до 88. Губернатор подчеркнул, что сегодня почти 90% детей-сирот воспитываются в приемных семьях, и выразил надежду, что проблема социального сиротства в обозримой перспективе в регионе будет решена полностью.

Заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в области растет число семей, воспитывающих двоих, троих и более детей. Их количество сегодня составляет почти 62% от общего числа свердловских семей с детьми, тогда как в 2013 году этот показатель поставлял только 55%. Число многодетных семей в регионе увеличивается не только за счет повышения рождаемости, но и за счет развития системы усыновлений и опекунства. Всего на Среднем Урале живут более 880 тысяч детей в возрасте до 17 лет – это порядка 20% от общей численности населения региона.

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