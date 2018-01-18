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Заключенные из Каменска-Уральского с одобрения медиков смоют грехиСегодня в 14:30

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Святой водой.

19 января осужденные двух свердловских колоний примут участие в крещенских купаниях.

Как рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко, осужденные екатеринбургской ИК-2 побывают на праздничном молебне в храме святого преподобного Сергея Радонежского и окунутся в святую воду в купелях.

В каменской ИК-47 члены православной общины встретят праздник в храме святителя Николая Чудотворца. А в крещенских купаниях после одобрения медиков смогут принять участие свыше 100 заключенных.

Стоит отметить, что за прошлый год численность спецконтингента в учреждениях свердловского ГУФСИН снизилась на 4,1% и составила 27 578 человек. На свободу вышли 11 620 человек, в том числе условно-досрочно – 3798 человек.

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