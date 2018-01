По версии "Уралинформбюро".

1. Zombie: ремейка не будет

15 января умерла композитор, автор песен и солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. В полиции причину кончины 46-летней певицы назвали необъяснимой.

Известно, что незадолго до смерти Долорес О’Риордан планировала перепеть одну из самых знаменитых композиций коллектива - Zombie.

2. Душа очистилась

19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. Желающих смыть с себя все грехи в иорданях столько, что лед на водоемах буквально трещит под ногами. Екатеринбуржцы с полуночи "атакуют" 12 купелей по всему городу. "Душа очистилась", - выдыхают они, вынырнув из освященной воды.

Не стали исключением и гости из Поднебесной. Выбравшись из купели в Малом Истоке, под звуки гармошки и народных песен, один из них на почти чистом русском признался в любви России.

3. Брюс Ли и световые нунчаки

YouTube-пользователь Patrick Nan "вооружил" героя Брюса Ли в фильме "Кулак ярости" световыми нунчаками. Посмотревшие ролик сошлись во мнении, что знаменитый актер "превзошел величайших дуэлянтов, включая Вейдера".

4. "Ветер, ветер! Ты могуч..."

Обрушившийся на Западную Европу ураган унес 10 жизней. Сильные порывы снимали крыши с домов, как спички ломали вековые деревья, а люди, словно бумажные куклы, летали по воздуху. Ролики с разгулом стихии заполонили соцсети.

It’s so windy in the Netherlands that people are being knocked off their feet https://t.co/q3HzjxM1Oz pic.twitter.com/d1dJZQXVPR