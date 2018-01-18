На выходные.

В столице Урала в предстоящие выходные изменится движение транспорта по улице Большакова - на участке от 8 Марта до Степана Разина. С 8.00 20 января до 6.00 22 января автомобилисты смогут проехать на этом отрезке только в сторону улицы Чапаева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского "Водоканала", на этом участке улицы обнаружена скрытая утечка из водовода диаметром 800 миллиметров. Чтобы не провалился асфальт, аварию необходимо быстро устранить. К работам специалисты приступят в субботу, а закончат к утру понедельника. Место работ при этом огородят.

В домах, расположенных рядом с поврежденным участком, вода на время проведения аварийно-восстановительных работ отключаться не будет.