На Праздник длинной колбасы помогут попасть "Уральские авиалинии" Сегодня в 17:11
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С прямым рейсом из Екатеринбурга в Калининград.
В феврале в Калининграде пройдет ежегодный Праздник длинной колбасы, уходящий корнями к традициям Кенигсберга. Гости смогут отведать вкусных колбасок, приготовленных по старинным средневековым рецептам, посетить шумную ярмарку и купить сувениры.
Праздник длинной колбасы отмечается с 1520 года, когда мясники впервые прошли по городу с колбасой длиной 16 метров. С каждым годом символ праздника рос. В 1601 году жители Кенигсберга удивили Европу 400-метровой колбасой.
Попасть на торжества поможет авиакомпания "Уральские авиалинии", выполняющая прямые рейсы в самый западный аэропорт России из Екатеринбурга.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, из столицы Урала лайнеры отправляются по понедельникам и пятницам. Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или авиакассах.
Кроме того, в Калининграде можно посетить фестивали "Планета-фестиваль", "Янтарный остров" и поучаствовать в творческих мастер-классах и концертах. Любителям спокойного отдыха придутся по душе прогулки по набережной и улочкам, где гармонично соседствуют архитектура средневековой Европы и современной России.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году в путешествие на ее крыльях отправились более 8 миллионов человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов "Уральских авиалиний" 43 лайнера европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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