×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Работники "Техмаша" требуют денег с РапопортаСегодня в 19:28

  • Текст

Прокуратура – контролирует.

Работники трех "родственных" свердловских предприятий не могут получить выплаты за честно выполненную работу. Об этом "Уралинформбюро" сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Речь идет о предприятиях ООО "Группа Техмаш" (долг - 2,5 миллиона рублей), ООО "Техмаш" (4,7 миллиона рублей) и ООО "ПК Техмаш" (1,7 миллиона рублей). Компании были обанкрочены в октябре 2017 года. По словам Альшевских, многие сотрудники судились с работодателями, однако своих денег так и не дождались.

"Владельцы первой организацией, ООО "Группа "Техмаш", – Игорь Викторович Белоглазов, Леонид Михайлович Рапопорт, Дмитрий Михайлович Нечаев. В свою очередь ООО "Группа "Техмаш" учредила ООО "ПК "Техмаш". В собственниках третьей конторы – Лев Хатевич Певзнер и опять же Леонид Михайлович Рапопорт", - уточнил Альшевских в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Он разместил на странице в Facebook ответы от областной прокуратуры c информацией о том, что обращение о невыплате заработной платы рассмотрено, а ситуация с погашением задолженности находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, в отношении руководства ООО "Группа Техмаш" и ООО "ПК Техмаш" следственными органами Первоуральска проводится проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×