Прокуратура – контролирует.

Работники трех "родственных" свердловских предприятий не могут получить выплаты за честно выполненную работу. Об этом "Уралинформбюро" сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

Речь идет о предприятиях ООО "Группа Техмаш" (долг - 2,5 миллиона рублей), ООО "Техмаш" (4,7 миллиона рублей) и ООО "ПК Техмаш" (1,7 миллиона рублей). Компании были обанкрочены в октябре 2017 года. По словам Альшевских, многие сотрудники судились с работодателями, однако своих денег так и не дождались.

"Владельцы первой организацией, ООО "Группа "Техмаш", – Игорь Викторович Белоглазов, Леонид Михайлович Рапопорт, Дмитрий Михайлович Нечаев. В свою очередь ООО "Группа "Техмаш" учредила ООО "ПК "Техмаш". В собственниках третьей конторы – Лев Хатевич Певзнер и опять же Леонид Михайлович Рапопорт", - уточнил Альшевских в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Он разместил на странице в Facebook ответы от областной прокуратуры c информацией о том, что обращение о невыплате заработной платы рассмотрено, а ситуация с погашением задолженности находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, в отношении руководства ООО "Группа Техмаш" и ООО "ПК Техмаш" следственными органами Первоуральска проводится проверка.