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В дома живущих на ВИЗе екатеринбуржцев вернулось теплоСегодня в 09:34

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Аварию на магистрали устранили.

Тепло вернулось в дома жителей Верх-Исетского района Екатеринбурга. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТК, ремонтные бригады устранили повреждение на 500-миллиметровом магистральном трубопроводе в районе улицы Ключевской.

Авария произошла 18 января. На прохудившемся участке магистрали всю ночь работали 4 бригады ЕТК и 11 единиц техники, но оперативно устранить повреждение не удалось - потребовалась замена 6-метрового отрезка трубы.

Потребителей на восьми улицах Верх-Исетского района из-за аварии переключили на временную схему. Горячая вода подавалась в дома по "обратке", отопление – по затухающей схеме.

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