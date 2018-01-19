Свердловским школьникам "светят" внеплановые выходныеСегодня в 09:41
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Мороз крепчает.
В грядущий уик-энд в Свердловской области разгуляются крещенские морозы. Днем 19 января ожидается до минус 20 градусов. По ночам 20-21 января столбики термометров будут опускаться до 25 градусов ниже нуля, а в горных районах и низинах до минус 32-34. Днем ожидается 14-19 градусов со знаком "минус", в горах и низинах - 25 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег, появится изморозь, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге днем в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки минус 13 градусов. В ночь на субботу подморозит до минус 22, а к полудню потеплеет до 17 градусов ниже нуля. Воскресной ночью синоптики обещают 23-градусный мороз и 16-18 градусов ниже нуля днем. Город припорошит снегом.
Из-за сильных морозов на Урале объявлено штормовое предупреждение. ГУ МЧС области выступило с предупреждением: свердловчан просят соблюдать правила пожарной безопасности, теплее одеваться и отказаться от дальних поездок.
Стоит отметить, что в 25-градусный мороз с ветром и 28 градусах ниже нуля без ветра дома могут оставаться ученики начальной школы. Учащиеся 5-9 классов вправе пропустить уроки при минус 28 с ветром и минус 30 без него. Старшеклассникам не зазорно не посещать занятия если ударит 30-градусный мороз с ветром или 35-градусный без ветра.
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