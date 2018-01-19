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Путин смыл грехи перед выборамиСегодня в 10:14

На Селигере.

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Уралинформбюро".

Он отметил, что в этом году в центральной части России нет крещенских морозов – температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. По словам Пескова, для Путина это не первый опыт крещенских купаний – он "уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь".

Глава РФ также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мдя... Сегодня в 11:26

всё по монастырям ездит.... ох, не к добру это....

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