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"Уральские авиалинии" распродают билеты в арабскую сказкуСегодня в 12:46

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Из Екатеринбурга.

До 23 марта 2018 года продлится акция "Уральских авиалиний" на полеты по маршруту Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург. Купить билеты по специальной цене можно на вылеты включая день окончания кампании. Стоимость авиапутешествия туда-обратно начинается от 17 000 рублей с учетом ручной клади, 10 килограммов багажа и горячего обеда.

Продажа билетов со скидкой, количество которых ограничено, идет на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр по номеру 8-800-7700-262 и авиакассах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, регулярные рейсы в Дубай выполняются по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Объединенных Арабских Эмиратах путешественники оказываются в мире непревзойденной роскоши и уникального шопинга. Среди основных достопримечательностей Дубая - музыкальный фонтан и небоскреб Бурдж Халиф. Персидский залив и золотые пляжи с видом на потрясающие небоскребы станут идеальным местом для отпуска, куда стоит сбежать от российской серой зимы.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались более 8 миллионов человек. География полетов насчитывает свыше 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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