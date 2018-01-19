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Гринпис требует у Чайки повторного расследования по выбросу рутения-106Сегодня в 11:46

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На Южном Урале.

Гринпис России опубликовал петицию на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки с требованием провести полноценное расследование по выбросу рутения-106 в атмосферный воздух на Южном Урале. Документ, который уже подписали более 11 тысяч человек, опубликован на сайте организации, передает "Уралинформбюро".

Таким образом "зеленые" отреагировали на ответ федерального ведомства, в котором сказано, что концентрации изотопа, зафиксированные станциями Росгидромета, были ниже установленного в России уровня ПДК, поэтому у прокуратуры нет оснований для реагирования.

Такую реакцию экологи назвали "отпиской". В новой петиции они просят проверить обстоятельства аварии, "прошерстить" госкорпорацию "Росатом" на предмет возможного сокрытия информации о состоянии окружающей среды, а также изучить работу системы мониторинга радионуклидов в атмосфере, действующей на территории РФ. В частности, проверить были ли предприняты должные меры для защиты населения.

Чтобы расследование было объективным, защитники природы просят Юрия Чайку привлечь к нему независимых специалистов и представителей общественности.

Изотоп в воздухе обнаружили европейские службы экологического мониторинга в сентябре 2017 года. Подобные же результаты были обнародованы и в России. Гринпис обвинил в выбросах "Маяк". Но пресс-служба компании сообщила, что работа с этим изотопом не ведется уже несколько лет.

Специальная комиссия из ученых-атомщиков проверила "Маяк" и не обнаружила рутения-106 в контрольных пробах, взятых на предприятии. Гамма-излучение и плотность потока бета-частиц соответствовали естественному фону. Также комиссия проверила работу системы радиационного мониторинга ПО "Маяк". Система оказалась исправной.

Ранее по теме:
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