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Екатеринбургским льготникам восстановят снесенные гаражиСегодня в 12:01

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Остальные свезут на спецплощадку.

Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга потратит на вынос металлических гаражей без малого миллион рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

В 2018 году с территории ВИЗа будет вынесено 1 613 гаражных объектов. Аукцион на поиск подрядчика по сносу первой партии (91 гаража) запланирован на 2 февраля. Стартовая цена составляет 853,9 тысячи рублей.

Под снос пойдут гаражи на улицах Ленинградской, Шаумяна, Крауля, Гурзуфской, Нагорной, Волгоградской, Металлургов, Бебеля, Белореченской, Ясной и Краснокамской.

Та же судьба ожидает большой гаражный массив в районе улиц Красных зорь - Крауля. От гаражных объектов будет очищена территория в квартале улиц Репина, Токарей, Крылова, Московской и Малышева, переулка Пестеревского и ВИЗ-бульвара. Как известно, эта территория соседствует со стадионом "Екатеринбург Арена", где летом 2018 года пройдет несколько игр чемпионата мира по футболу.

При этом гаражи, чьи владельцы относятся к категории льготников, будут после демонтажа перенесены на новое место, согласованное с администрацией района, и смонтированы заново. Конструкции "бесхозных" гаражей, равно как и находящееся в них имущество, будут храниться на спецплощадках.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдет благоустройство и уборка территории после процедуры сноса, а также вывоз мусора с земельного участка на полигон ТБО. Смотровые и овощные ямы, находящиеся под гаражом, должны быть засыпаны землей.

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