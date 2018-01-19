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Прокуроры вооружились градусниками и пошли в режевскую школуСегодня в 13:39

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После жалоб на холод в помещении.

В Реже в СОШ №1 проходит межведомственная проверка. Прокуроры и санврачи замеряют температуру в классах после жалоб на холод в помещениях.

По данным областного надзорного ведомства, температура воздуха в школе не превышает плюс 15 градусов. Тогда как, по санитарным нормам, она должна быть не ниже плюс 17 градусов в спортзале, плюс 20-22 - в раздевалках и медкабинете, и плюс 18-24 - в остальных помещениях учебного заведения.

В прокуратуру вызваны директор школы, начальник управления образования администрации Режевского городского округа и заместитель главы администрации Режевского городского округа, курирующий данное направление. От них ждут ответа - почему школа "остыла". Также будет проанализировано техническое состояние инженерных коммуникаций в здании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

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