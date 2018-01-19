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Екатеринбуржец пойдет под суд за мошенничество с квартирамиСегодня в 14:38

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На 26 миллионов.

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью. Мужчина в составе ОПГ оформлял договоры купли-продажи в обмен на денежные займы. Так, екатеринбурженец оформил на себя право на квартиру стоимостью 2,4 миллиона рублей за выплату 80 тысяч рублей. После этого обвиняемый перепродал квартиру. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Общий ущерб от действий членов банды, орудовавшей с 2010-го по 2015 год, составил 26,5 миллиона рублей. Похищенными за пять лет квартирами участники ОПГ распорядились по своему усмотрению. Дело двух соучастников было направлено в сентябре 2017 года в Кировский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемый же скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Его уголовное дело также направлено в суд.

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