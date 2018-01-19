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Ямальские морозы закрыли самолеты в аэропортахСегодня в 14:53

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Пилоты ждут "оттепели".

Морозы под 45 градусов перекроили расписание аэропортов на Ямале. По данным онлайн-табло новоуренгойской авиагавани, задержаны 14 авиарейсов, в том числе из Москвы, Тюмени, Новосибирска и Екатеринбурга.

"Задержки в расписании связаны с тем, что у некоторых воздушных судов есть ограничения по температурному режиму при стоянии на земле. А утром у нас было минус 45 градусов, сейчас "потеплело" до минус 42", - пояснили "Уралинформбюро" в аэропорту.

Также из-за погоды задержаны рейсы в аэропорту Надыма, где утром было около минус 38 градусов.

В Салехарде и Ноябрьске аэропорты работают в штатном режиме.

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