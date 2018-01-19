Его чувствительность - 98%.

Выявить самые распространенные злокачественные опухоли внутренних органов теперь можно на ранней стадии. В этом поможет созданный учеными медицинской школы университета Джонса Хопкинса тест. В его основе определение строения внеклеточной фракции ДНК и ряд белковых маркеров. Посвященная разработке статья опубликована в журнале Science, передает "Уралинформбюро".

Исследователи увеличили точность ДНК-анализа крови и дополнили его анализом восьми белковых маркеров. Получился CancerSEEK с чувствительностью до 98%. Впервые его провели 1 005 пациентам с диагностированными злокачественными опухолями внутренних органов на I-III стадии заболевания. В контрольной группе было 812 здоровых человек. Участник пробы считался больным, если в его ДНК обнаруживали мутацию или высокий уровень одного из белковых маркеров.

Точнее всего CancerSEEK определяет рак яичника, печени, желудка, поджелудочной железы и пищевода (чувствительность превышает 69%). Максимально информативен он для больных на II и III стадиях.

Невысокая стоимость (менее 500 долларов) позволит широко применять тест на практике.