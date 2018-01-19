Не в первый раз.

Жительница Екатеринбурга взыскала с застройщика через суд свыше 300 тысяч рублей за брак, допущенный при строительстве долевого жилья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

По словам служителей Фемиды, в 2013 году екатеринбурженка заключила договор долевого участия с компанией "Милстрит" на покупку двухкомнатной квартиры в одной из новостроек Екатеринбурга. Однако, отпраздновав новоселье, хозяйка квартиры обнаружила в своем новом жилье огромное количество изъянов: деформированные оконные рамы, неровные полы и промерзающие стены, покрытые трещинами.

В коридоре ширина этих трещин доходила до 0,5 сантиметра, а длина – до 70-80 сантиметров. Пол под ламинатом местами вспучивался и проваливался. С оконными рамами дело обстояло не менее плачевно: как следует из заключения независимого эксперта, "уплотняющие прокладки оконных створок деформированы и не обеспечивают герметичности оконных створок…. в результате чего с улицы проникают атмосферные осадки и пыль, а также холодный воздух. На подоконной доске имеются следы грибка и плесени".

Женщина обращалась с требованием об устранении недостатков, однако застройщик не отреагировал. Тогда гражданка подала иск в Верх-Исетский районный суд, предварительно проведя независимую экспертизу.

Верх-Исетский районный суд удовлетворил иск, присудив взыскать с ООО "Милстрой" в пользу хозяйки жилья убытки по возмещению расходов на устранение недостатков квартиры в размере 170 тысяч рублей, неустойку в размере 40 тысяч, компенсацию морального вреда в размере трех тысяч, штраф в размере 106 тысяч. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но оно оставлено без изменения.

Стоит отметить, что это не единственный иск к компании за последние три года. Согласно информации, размещенной на сайте Верх-Исетского районного суда, за период с 2015-го по 2018 год "Милстрит" неоднократно выступал в роли ответчика по разным делам, связанным с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и вопросами защиты прав потребителей.

Адреса новостроек, качеством которых недовольны истцы, в материалах дел не называются. Однако на сайте компании в разделе "Объекты" значится только один дом: жилой комплекс "Дуэт", расположенный на пересечении переулка Шадринского и улицы Милицейской. Как минимум в одном из исков также упоминается этот объект.