Ежемесячно.

Размер ежемесячной выплаты за первого ребенка в Свердловской области составил 10 200 рублей. По федеральному закону пособие равно прожиточному минимуму на ребенка, действующему во втором квартале предыдущего года в регионе.

На Среднем Урале выплаты получают уже четыре семьи. По словам замминистра соцполитики региона Евгения Шаповалова, первые деньги по новой программе поддержки ушли в Новую Лялю. В Екатеринбурге заявление на выплату еще никто не подал.

Претендовать на пособия могут граждане России, у которых с начала 2018 года родился первый ребенок, а доход на каждого члена семьи не превышает 15 970 рублей в месяц, передает "Уралинформбюро".

Власти ожидают, что за пособиями в 2018 году обратятся 7000-8000 человек. На выплаты область запросила полмиллиарда субвенции из федерального бюджета.

Приказ о выплатах пособий за первого ребенка Владимир Путин подписал в декабре 2017 года.

В 2018 году на 4% вырастет областной материнскй капитал. Сумма выплаты составит 131 961 рубль. Столько получат женщины за третьего ребенка.