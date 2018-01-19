В столице Урала автобус №039 пустят по новому маршрутуСегодня в 16:29
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С понедельника.
С 22 января в Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута №039 "Докер - УрФУ".
Как сообщили "Уралинформбюро" в транспортной компании "Автобусный центр", маршрутки будут следовать до ЖБИ по улицам Белинского, Декабристов, Восточной и Малышева. Также изменится конечная остановка - с "УрФУ" на "40 лет ВЛКСМ".
"Изменить схему движения нас попросили пассажиры", - добавили в компании.
Сейчас автобусы по этому маршруту следуют от торгового комплекса "Докер" до УрФУ по Щорса, Большакова и проспекту Ленина.
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