С понедельника.

С 22 января в Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута №039 "Докер - УрФУ".

Как сообщили "Уралинформбюро" в транспортной компании "Автобусный центр", маршрутки будут следовать до ЖБИ по улицам Белинского, Декабристов, Восточной и Малышева. Также изменится конечная остановка - с "УрФУ" на "40 лет ВЛКСМ".

"Изменить схему движения нас попросили пассажиры", - добавили в компании.

Сейчас автобусы по этому маршруту следуют от торгового комплекса "Докер" до УрФУ по Щорса, Большакова и проспекту Ленина.