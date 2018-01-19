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Зауралье сковывают аномальные морозыСегодня в 15:45

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Замерз даже водопад.

Жителей Курганской области предупреждают об аномально холодной погоде в грядущие выходные. По данным регионального гидрометцентра, в ночь на субботу температура воздуха опуститься до минус 32 градусов, в воскресенье - до минус 35, в понедельник - до минус 38.

Днем будет теплее: в субботу - от 16 до 21 со знаком минус, в воскресенье - от 15 до 20, в понедельник - 22-27, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что крещенские морозы уже сковали область. В поселке Балки застыл водопад. Фотографии превратившегося в ледяную скульптуру каскада в паблик "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте" выложила пользователь Иринка Третьякова.

По данным Уральского управления ГИМС, ожидаемая температура воздуха в Зауралье и соседней Челябинской области будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

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