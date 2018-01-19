Глава СКР вновь встретится с пострадавшими в югорской автокатастрофеСегодня в 16:58
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Расследование продолжается.
Руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в очередной раз встретится с родителями детей, погибших и пострадавших в ДТП на югорской трассе в декабре 2016 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, расследование уголовного дела продолжается в отношении тех лиц, действия которых способствовали совершению преступления.
"Следствие намерено, изучив всесторонне и объективно все обстоятельства трагедии, привлечь к установленной законом ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления. Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле у председателя СК России", - уточнили в ведомстве.
Процесс по делу о ДТП на югорской трассе закончился. Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова. 16 января подсудимые выступили с последним словом. Все они, кроме водителя автобуса Марата Зайнуллина, заявили, что не виноваты в произошедшем. Между тем, гособвинение запросило для Саитханова и Зайнуллина по семь лет лишения свободы, для Тарасовой и Сидорука — по пять лет лишения свободы.
Приговор по югорской автокатастрофе будет вынесен 5 февраля 2018 года. Адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин отмечает, что, скорее всего, за ним последует апелляция.
Добавим, что в ходе расследования ДТП был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Кроме того, обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова, управлявшего грузовиком, с которым столкнулся перевозивший детей автобус. По неофициальной информации, чиновник и полицейские могут избежать уголовной ответственности. Прокуратура вынесла представление об отказе от обвинения.
Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с тралом, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.
В октябре этого года пострадавшие в югорской автокатастрофе встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Кроме того, родители записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину, направили открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.
Родители погибших и пострадавших пристально следят за ходом судебного процесса и освещают его на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.
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