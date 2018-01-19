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В уникальную купель в Академическом окунулись более 1000 екатеринбуржцевСегодня в 17:43

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Из разных районов города.

Крещенскую ночь верующие из Академического микрорайона Екатеринбурга встретили в храме Святых Божиих строителей. После Божественной литургии, которую провел отец Даниил Рябинин, все желающие получили возможность окунуться в уникальную купель.

Бетонная чаша, обшитая изнутри деревом и оборудованная ступенями и перилами, установлена в обогреваемом шатре рядом с храмом. Возле нее оборудованы мужская и женская раздевалки, сообщили "Уралинформбюро" в управляющей компании "Академический".

За первый час крещенских купаний в купель окунулись порядка 150 человек. После омовения их ждал горячий чай. К полудню число смывших с себя все грехи перевалило далеко за тысячу. среди них были не только жители Академического, но и других районов уральской столицы.

Посетить купель при храме Святых Божиих строителей можно до конца дня. После ее демонтируют и законсервируют до праздника Крещения Господня в 2019 году.

Фото Евгений Поторочин

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