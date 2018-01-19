Откроется летом.

На крыше одного из самых высоких зданий Екатеринбурга летом 2018 года появится бассейн. Искусственный водоем под открытым небом будет доступен всем желающим, сообщили "Уралинформбюро" в отделе маркетинга небоскреба "Высоцкий". Там подчеркнули, что расценки на посещение будут демократичными.

"Сейчас идет технические обсуждение с возможными подрядчиками. Бассейн будет с подогревом, чтобы он мог работать круглый год: и зимой, и прохладным уральским летом", – уточнил собеседник агентства.

По задумке, бассейн станет культовым местом города и площадкой для фотосессий.