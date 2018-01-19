Жители бьют тревогу.

В Советском районе Югры коммунальщики выливают канализационные отходы на снежные поля, соседствующие с поселками Малиновский и Пионерский. Местные жители опасаются, что весной, когда начнется активное таяние, фекалии и химикаты потекут в реки и почву.

Как рассказал "Уралинформбюро" член регионального штаба ОНФ Александр Хильман, к ним поступила жалоба от жителей Малиновского. По словам людей, ассенизационные автомобили сливают канализационные стоки не в установленные места, а прямо на рельеф местности. Проведенный 18 января 2018 года мониторинг показал, что часть отстойников замерзла, а потому стоки сбрасываются на иловые поля.

"Между тем, на иловые поля должны сливаться практически очищенные стоки. Коммунальщики нам пояснили, что канализационные очистные сооружения (КОС) находятся в аварийном состоянии. Сейчас все, что сливается на поля, замерзнет, а весной оттает. Рядом находится река Ейтья – стоки потекут в нее, а жители поселка – задохнутся от вони", - отметил Хильман.



Фото: Александр Хильман

По словам активиста, происходящее в Советском районе не новость. Еще два года назад общественники проводили мониторинг совместно с Росприроднадзором. Результаты проверки показали, что КОСы находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте, но сообщение было проигнорировано властями.

"Администрация района заключила концессионное соглашение с ООО "Водоканал", однако работа этой компании вызывает большие вопросы. Выходит, жители поселков платят свои деньги за то, что их будут травить? Но самый большой вопрос – почему администрация, в чьи обязанности входит решение вопросов с водоотведением, никак не реагирует?", – сказал Хильман.

Сотрудники ОНФ написали заявление в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку. Кроме того, для защиты интересов жителей поселка они намерены обратиться в суд – с целью обязать администрацию выполнять обязанности по водоотведению и очистке.