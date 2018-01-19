На летней резине.

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции проверили техническое состояние междугородних автобусов, следующих в западном направлении из Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в ходе рейда в салонах большинства транспортных средств были обнаружены просроченные огнетушители, а сами автобусы были на летней резине. Запасные выходы в транспортных средствах в нарушение закона были загромождены.

Также во всех автобусах отсутствовали специальные молоточки для разбивания стекол в салоне во время аварийной ситуации.

По итогам проверки автоинспекторами было составлено более десять административных материалов. В адрес руководителей автотранспортных предприятий, на чьих автобусах были выявлены нарушения, будут направлены представления. Также информация будет передана в органы Ространснадзора для привлечения руководителей автопредприятий к ответственности за нарушение лицензионных требований.



Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проводиться ежедневно на всей территории области.