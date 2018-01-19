×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Между городами Среднего Урала колесят опасные автобусыСегодня в 17:19

  • Текст

На летней резине.

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции проверили техническое состояние междугородних автобусов, следующих в западном направлении из Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в ходе рейда в салонах большинства транспортных средств были обнаружены просроченные огнетушители, а сами автобусы были на летней резине. Запасные выходы в транспортных средствах в нарушение закона были загромождены.

Также во всех автобусах отсутствовали специальные молоточки для разбивания стекол в салоне во время аварийной ситуации.

По итогам проверки автоинспекторами было составлено более десять административных материалов. В адрес руководителей автотранспортных предприятий, на чьих автобусах были выявлены нарушения, будут направлены представления. Также информация будет передана в органы Ространснадзора для привлечения руководителей автопредприятий к ответственности за нарушение лицензионных требований.


Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проводиться ежедневно на всей территории области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

В поисках признания и решения проблем.

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×