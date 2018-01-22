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Ксения Собчак провалила экологический тест Южного УралаСегодня в 09:28

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Перед широкой публикой.

Ни для кого не секрет, что Челябинская область является одним из самых "грязных" регионов России. Жители южноуральских городов и весей с первой понюшки могут отличить "металлургический" сероводород от дыма пожаров в Коркинском угольном разрезе и считают, что знают об экологии все.

Как на самом деле обстоят дела и сколько среди южноуральцев экофобов, решило выяснить местное информационное агентство 74.ru с помощью тематического теста, передает "Уралинформбюро".

Добраться до конца опроса удалось лишь 7 300 из 13 600 интернет-пользователей. При этом с успехом сдать своеобразный мини-зачет смогли только 12% из них. Свыше 40% участников осилили треть заданий, еще столько же - ни одного.

И если в вопросах сероводорода и канцерогенов разбираются более половины челябинцев, то опознать хвостохранилище обогатительной фабрики и горно-обогатительный комбинат по фотографии смогли лишь 9% и 11% прошедших тест. Столько же сумели дать правильное определение зарину и зоману - нервно-паралитическим газам в составе химического оружия. 62% респондентов уверены, что этим их "травят" металлургические заводы.

На металлургов повесили и загрязнение почвы мышьяком (51%), хотя это дело рук аграриев, удобряющих посевы гербицидами (29%).

Еще большее невежество продемонстрировала в ходе прямой линии 16 января 2018 года потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак, отвечая на вопрос о Томинском ГОКе, поступившем из Челябинска.

"Томинский ГОК должен быть вынесен за черту города, потому что сегодня жители всем этим дышат бесконечно, всеми этими отходами, - отметила она. - Что там происходит, что там выбросили в воздух, мы не знаем!"

Теледива, видимо, не в курсе, что производство на Томинском ГОКе еще даже не началось - на площадке идут строительные работы. Кроме того, технология, выбранная РМК для обогащения руды в Сосновском районе, предусматривает максимальную очистку газообразных отходов производства.

Стоит отметить, что тест 74.ru подтвердил - больше всего заблуждений связано с темами Томинского ГОКа и Коркинского разреза. Такое положение дел способствует различным экологическим спекуляциям. Чтобы избежать их, необходимо повышать экологическую грамотность жителей региона. Последняя является важным условием для поиска более конструктивного решения реальных, а не вымышленных экологических проблем Южного Урала.

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